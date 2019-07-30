Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»

Правительство Японии разрешило ученым провести генетический эксперимент с гибридами эмбрионов животного и человека. Как сообщает издание ScienceAlert, биолог Хиромицу Накаучи, специализирующийся на изучении стволовых клеток, ждал этого момента более десяти лет. Ведь в теории результаты научных изысканий его команды позволят спасать жизни. Японец планирует выращивать искусственные органы, чтобы например, помогать неизлечимым раковым больным.

Однако пока специалист не может точно сказать, какие именно ткани начнут развиваться у гибридного эмбриона. Из этой неопределенности, благодаря ряду СМИ, возник термин «крысолюди», которые якобы могут появиться на свет в результате эксперимента по сращиванию генов.

Суть эксперимента в том, чтобы ввести так называемые плюрипотентные (от лат. pluralis — множественный, potentia — сила, мощь) стволовые клетки или эмбриопласты человека в эмбрионы генетически модифицированных крыс и мышей, у которых не развивается собственная поджелудочная железа. Предполагается, что в будущем такие клетки могут стать новым сердцем или нервной тканью. Следить за экспериментом будут в течение двух лет. После этого биологи поставят эксперимент на свиньях.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Сергей Киселев в комментарии «Политике Сегодня» японских коллег поддержал и не согласился с теми, кто считает, что генетические эксперименты выходят за рамки этических норм.

«Если его проводят под контролем и с соблюдением правил, то, конечно, надо ставить эксперименты [над эмбрионами] и двигаться дальше — выяснять что возможно, а что — нет. Надо разрешать, но контролировать. Запрещать бессмысленно, потому, как это все равно будет происходить», — уверен Киселев.

Япония — не первая страна, которая проводит подобные эксперименты. Их проводили в США еще в 2017 году. Тогда клетки человека были внедрены в эмбрион свиньи – почти каждая 100-тысячная клетка эмбриона была человеческой. Киселев напомнил, что эксперимент длился 28 дней. Но японцы планируют идти дальше: будут проводить исследования до тех пор, пока мозг подопытных не будет состоять на 30% из человеческих клеток.

Что касается генетических экспериментов с человеческими эмбрионами в России, то их пока нет, с грустью сообщил собеседник агентства.

«К сожалению. — посетовал Киселев. — Разрешено только культивирование [выращивание эмбриона] до 14 дней. В других странах больше: в Англии, например. Это прогресс, такие эксперименты необходимо делать».

Резюмируя, ученый отметил, что ему и его коллегам государство пока не выделяет деньги на эксперименты, подобные японским. К тому же российский закон «О биомедицинских клеточных продуктах» с 2017 года запрещает создавать человеческие эмбрионы для генетических экспериментов. Тем не менее, мировые лаборатории, такие как в Орегонском университете, уничтожают эмбрионов после всех манипуляций: не зависимо от исходов исследования, чтобы не дать зародышу превратиться в модифицированного человека. Таковы правила.