Сотрудник «ФБК» Леонид Волков пообещал всем задержанным на незаконном митинге 27 июля в Москве денежную компенсацию от Алексея Навального с условием того, что москвичи подадут апелляцию в ЕСПЧ за свой счет.

В субботу в Москве прошла организованная экс-кандидатами в депутаты Мосгордумы незаконная акция из-за отказа МГИК зарегистрировать некоторых «независимых» представителей либеральной оппозиции после обнаруженных штатными графологами бракованных подписей в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.

В ходе несанкционированного митинга полиция задержала 1074 нарушителя: московскими судами составлено более 200 административных протоколов, вынесено более десятка административных арестов и штрафов, заведено одно уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.

Двумя годами ранее Навальный перед несогласованным митингом 26 марта 2017 года пообещал тем, кого «неосторожный полицейский» задержит на мероприятии, отсудить у государства в ЕСПЧ десять тысяч евро за политическое преследование. Свое обещание перед митингующими он так и выполнил, напоминает Федеральное агентство новостей.

Реальный масштаб трат превысил лимиты Навального — он признал, что ФБК не в силах помочь задержанным и открыл сбор денег с россиян. Граждане заплатили из своего кармана около полумиллиона рублей для погашения штрафов соотечественников, задержанных во время мартовского несанкционированного митинга за нарушения два года назад. «Фонд» Навального отказался помогать тем, кого призывал к выходу на незаконные акции.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов сообщал, что для Навального суды в Страсбурге являются хорошим бизнесом. Правозащитники из ФБК установили собственный ценник по сопровождению дел в ЕСПЧ: первичная консультация — 400 евро, подготовка иска — до 10 тысяч евро, работа юриста на заседании — 100 евро в час. Обратившиеся к ФБК граждане не получили обещанных компенсаций, зато вынуждены были оплачивать работу юристов Навального.

Для ФБК незаконные митинги — рабочая бизнес-схема для обогащения, уверены журналисты ФАН. Людей агитируют идти на незаконные мероприятия, обещая помощь с компенсациями от ЕСПЧ, но в итоге забирают при обжаловании большую часть выплат даже в случае удовлетворения иска. Например, выигравший в Страсбурге дело Игорь Тарасов вынужден был отдать внушительную часть компенсации Фонду.