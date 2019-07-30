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17:01   30 Июля 2019
Россия

Навальный снова дурачит людей, обещая денежные компенсации за участие в беспорядках

Навальный снова дурачит людей, обещая денежные компенсации за участие в беспорядках

Сотрудник «ФБК» Леонид Волков пообещал всем задержанным на незаконном митинге 27 июля в Москве денежную компенсацию от Алексея Навального с условием того, что москвичи подадут апелляцию в ЕСПЧ за свой счет. 

В субботу в Москве прошла организованная экс-кандидатами в депутаты Мосгордумы незаконная акция из-за отказа МГИК зарегистрировать некоторых «независимых» представителей либеральной оппозиции после обнаруженных штатными графологами бракованных подписей в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.

Волков

В ходе несанкционированного митинга полиция задержала 1074 нарушителя: московскими судами составлено более 200 административных протоколов, вынесено более десятка административных арестов и штрафов, заведено одно уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.

Волков

Двумя годами ранее Навальный перед несогласованным митингом 26 марта 2017 года пообещал тем, кого «неосторожный полицейский» задержит на мероприятии, отсудить у государства в ЕСПЧ десять тысяч евро за политическое преследование. Свое обещание перед митингующими он так и выполнил, напоминает Федеральное агентство новостей.

Волков

Реальный масштаб трат превысил лимиты Навального — он признал, что ФБК не в силах помочь задержанным и открыл сбор денег с россиян. Граждане заплатили из своего кармана около полумиллиона рублей для погашения штрафов соотечественников, задержанных во время мартовского несанкционированного митинга за нарушения два года назад. «Фонд» Навального отказался помогать тем, кого призывал к выходу на незаконные акции.

Волков

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов сообщал, что для Навального суды в Страсбурге являются хорошим бизнесом. Правозащитники из ФБК установили собственный ценник по сопровождению дел в ЕСПЧ: первичная консультация — 400 евро, подготовка иска — до 10 тысяч евро, работа юриста на заседании — 100 евро в час. Обратившиеся к ФБК граждане не получили обещанных компенсаций, зато вынуждены были оплачивать работу юристов Навального.

Волков

Для ФБК незаконные митинги — рабочая бизнес-схема для обогащения, уверены журналисты ФАН. Людей агитируют идти на незаконные мероприятия, обещая помощь с компенсациями от ЕСПЧ, но в итоге забирают при обжаловании большую часть выплат даже в случае удовлетворения иска. Например, выигравший в Страсбурге дело Игорь Тарасов вынужден был отдать внушительную часть компенсации Фонду. 

Волков

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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