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16:07   30 Июля 2019
Россия

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно

Представитель российской транспортной компании «Аэроэкспресс» во вторник, 30 июля, сообщил, что 3 и 4 августа отменят железнодорожные перевозки между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево» в связи с проведением плановых ремонтных работ. «Аэроэкспресс» назначит автобусы.  

В субботу, 3 августа, отменят рейсы с 11:30 по московскому времени до воскресенья, 4 августа, трех часов дня по московскому времени. Также «Аэроэкспресс» в субботу, 3 августа, с 11:40 до 22:00 с интервалом десять минут назначит автобусы между аэропортом «Шереметьево» и Белорусским вокзалом.

В воскресенье, 4 августа, отправление начнется в 5:30 каждые полчаса, а с 7:10 до 15:00 каждые десять минут от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, а прибытие в Шереметьево — терминал F, зона вылета.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #шереметьево #общество #аэроэкспресс

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