Ходорковский пожертвовал группой Джемаля в ЦАР ради возможности уколоть Россию

Год назад в ЦАР погибли три российских журналиста — Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. На задание их отправил «Центр управления расследованиями» (ЦУР), который до августа минувшего года спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Эксперты уверены, что гибель журналистов неслучайна. Власти ЦАР 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу об убийстве россиян. Сейчас установлено лишь то, что их убили члены незаконных вооруженных группировок.

Напомним, Расторгуев, Джемаль и Радченко прибыли в ЦАР, чтобы найти там мифическую ЧВК «Вагнер», несмотря на отсутствие там частных военных компаний. Официальные лица много раз подтверждали, что в этой стране находятся 170 гражданских и пять военных инструкторов из РФ по мандату ООН.

Африканист, специалист по Южной Африке Александр Зданевич в беседе с «ПолитЭкспертом» отметил, что при всей трагичности ситуации, журналисты понимали, что едут на войну. Они отправились туда, куда все не рекомендуют ехать железно, без охраны и гарантий.

«Ситуация изменилась бы, если бы эта поездка велась по линии государственного органа, который бы обеспечивал весь процесс под эгидой посольства. Тогда все было бы совершенно по-другому. Но это был частный визит», – заявил политолог.

Гендиректор Института политических исследований, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Марков уверен, что в гибели журналистов виновата команда Ходорковского. По его словам, одной из главной причин трагедии стала экономия денег, из-за которой не соблюдались правила безопасности. Он напомнил, что в ЦАР идет гражданская, государственная власть отсутствует на большой территории страны.

И в этих условиях посылать группу так, как ее послали — колоссальная безответственность. У многих возникли сомнения – может быть, это было сделано специально, чтобы журналисты там погибли, отметил Марков.

«То дело, которым занимается ЦУР, который и послал журналистов в ЦАР, — это дело, созданное для борьбы с российским государством, и оно глубоко аморальное... Цель всего этого мероприятия – найти компрометирующие факты против российских военных советников, которые помогали правительству ЦАР обеспечивать порядок, безопасность и стабильность в стране», — уверен собеседник издания.

Ранее стало известно, что бывшийглава ЮКОСа Михаил Ходорковский пытался за деньги опубликовать статьи в Telegram-каналах, чтобы избавиться от негатива после инцидента в Центральноафриканской республике.