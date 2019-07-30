Мосгорсуд признал законным месячный арест Навального, организовавшего массовые беспорядки

Суд признал законным административный арест блогера Алексея Навального на 30 суток. Его обвинили в призывах выйти 27 июля на незаконный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Ранее в суд поступило ходатайство Навального, в котором он просит прекратить производство по административному делу в связи с тем, что во время отбывания наказания он заболел.

Накануне, 29 июля, блогер был госпитализирован в 64-ю городскую больницу с острой аллергической реакцией. Дежурные врачи поставили ему диагноз — крапивница. При этом «личный» врач Навального умудрилась поставить ему диагноз «через дверь», заявив, что у блогера отравление «неизвестным веществом».

Напомним, Навальному назначили 30 суток административного ареста 24 июля. Суд признан его виновным в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга».