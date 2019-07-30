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15:54   30 Июля 2019
Россия

Мосгорсуд признал законным месячный арест Навального, организовавшего массовые беспорядки

Мосгорсуд признал законным месячный арест Навального, организовавшего массовые беспорядки

Суд признал законным административный арест блогера Алексея Навального на 30 суток. Его обвинили в призывах выйти 27 июля на незаконный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Ранее в суд поступило ходатайство Навального, в котором он просит прекратить производство по административному делу в связи с тем, что во время отбывания наказания он заболел.

Накануне, 29 июля, блогер был госпитализирован в 64-ю городскую больницу с острой аллергической реакцией. Дежурные врачи поставили ему диагноз — крапивница. При этом «личный» врач Навального умудрилась поставить ему диагноз «через дверь», заявив, что у блогера отравление «неизвестным веществом».

Напомним, Навальному назначили 30 суток административного ареста 24 июля. Суд признан его виновным в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга».

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #арест #навальный #общество

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