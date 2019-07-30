Галямина получила 10 суток ареста за призывы к беспорядкам на Тверской и Трубной

Муниципальный кандидат Юлия Галямина арестована на 10 суток по решению суда за участие в несанкционированном митинге, который проходил 27 июля в Москве. Об этом стало известно 30 июля.

Галямину задержали за участие в незаконном митинге в центре столицы. Соратница Навального вместе с другими кандидатами — Любовью Соболь, Ильей Яшиным и Дмитрием Гудковым решили проигнорировать предостережение прокуратуры и призвали граждан оказать им «поддержку» на незаконном митинге, не думая о их безопасности. Поводом для такого поведения стал законный отказ Мосгоризбиркома, который выявил большое количество липовых подписей, в том числе и за Галямину. В результате за призывы к беспорядкам женщину арестовали на 10 суток.

Ранее другой незарегистрированный кандидат Илья Яшин получил такое же наказание. Он совершил административное правонарушение по статье «Организация несанкционированного мероприятия», постановил суд. Кроме этого, Яшин мешал работе избиркома.

Несистемные кандидаты успели прославиться чередой скандалов на выборах в Мосгордуму. Так, московская полиция обнаружила целую «фабрику», где нанятые молодые люди подделывали подписные листы в пользу юриста ФБК Соболь. Яшин и Гудков собирали автографы похожим способом, ведь во время проверки документов закономерно выяснилось, что многие подписи оказались подделкой — кандидатов поддержали мертвецы и никогда не существовавшие люди.