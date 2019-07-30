Собянин предупредил горожан, что либертарианская партия готовит новую провокацию

Либертарианская партия отказалась проводить на проспекте Академика Сахарова согласованную акцию незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа и готовит новую провокацию для горожан, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Ранее пресс-секретарь Либертарианскаой партии Дарья Петрушенко сообщила о прекращении переговоров с московской мэрией. Партия отказалась от участия в акции недопущенных до выборов кандидатов в МГД, так как их не устроила предложенная для акции площадка на проспекте Сахарова.

В эфире телеканала ТВЦ Собянин напомнил, что 20 июля по заявке либертарианской партии был проведен такой же митинг, но сейчас организаторы отказались от площадки и, вероятно, готовят новую провокацию для горожан.

Мэр Москвы пообещал, что в городе будет обеспечен порядок.

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг, который организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за высокого процента брака и подделанных подписей избирателей.

Полиция сообщала, что в ходе незаконного митинга были задержаны 1074 человека за провокации и дебош. Организаторов незаконной акции задержали за призывы к беспорядкам. В преддверии митинга глава столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов предупредил граждан, что организаторов незаконных митингов ждут аресты и штрафы.

Ранее мэрия Москвы предупредила о последствиях нацеленных на незаконный митинг либертарианцев.