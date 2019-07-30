Клишас рассказал, что для юристов нет разницы между email и мессенджерами

А кошки и крокодилы существуют у депутата Левина в голове.

Один из авторов законопроекта об идентификации пользователей электронной почти, внесенного в Госдуму, сенатор Андрей Клишас на пресс-конференции в «Парламентской газете» ответил на критику депутата Леонида Левина, ранее заявившего, что уравнивать мессенджеры с е-мэйл законом не стоит.

«Кто мне может объяснить разницу между мессенджерами и электронной почтой? Он [Левин] говорит, что когда вы общаетесь в мессенджере, вы находитесь в паблике, это цитата прямая. Кто из присутствующих может мне, юристу объяснить разницу между электронной почтой и мессенджерами? Принцип и механизм тот же самый", - уверен Клишас.

Разницу между мессенджерами и электронной почтой Левин объяснял на примере из животного мира:

«Когда мы пытаемся править законодательство о животном мире, нельзя регулировать котов и крокодилов одинаково, объясняя это только тем, что и те и другие — животные. То же самое и здесь».

Сенатор Андрей Клишас сравнение не оценил.