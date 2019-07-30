Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 30 июля, пригрозил Китаю, если до возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году Вашингтон не заключит соглашение по торговле с Пекином, тогда условия сделки ужесточатся. По его словам, китайская сторона к концу переговоров всегда меняет соглашение в польза Пекина.

Действующий президент США предположил, что КНР, возможно, ждет выборов, чтобы посмотреть, возглавит ли страну демократ, например, Джо Байден. Трамп подчеркнул, если выиграет президентские выборы, тогда ужесточит торговое соглашение с Китаем.

«Соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры… или его не будет вообще», — резюмировал президент.

Новый раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном начался в КНР. Предыдущий закончился безрезультатно на фоне очередного повышения США пошлин на товары из Китая.