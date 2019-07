Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 30 июля, пригрозил Китаю, если до возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году Вашингтон не заключит соглашение по торговле с Пекином, тогда условия сделки ужесточатся. По его словам, китайская сторона к концу переговоров всегда меняет соглашение в польза Пекина.

Действующий президент США предположил, что КНР, возможно, ждет выборов, чтобы посмотреть, возглавит ли страну демократ, например, Джо Байден. Трамп подчеркнул, если выиграет президентские выборы, тогда ужесточит торговое соглашение с Китаем.

Новый раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном начался в КНР. Предыдущий закончился безрезультатно на фоне очередного повышения США пошлин на товары из Китая.

..My team is negotiating with them now, but they always change the deal in the end to their benefit. They should probably wait out our Election to see if we get one of the Democrat stiffs like Sleepy Joe. Then they could make a GREAT deal, like in past 30 years, and continue