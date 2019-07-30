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 Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»
15:35   30 Июля 2019
Весь мир

Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 30 июля, пригрозил Китаю, если до возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году Вашингтон не заключит соглашение по торговле с Пекином, тогда условия сделки ужесточатся. По его словам, китайская сторона к концу переговоров всегда меняет соглашение в польза Пекина. 

Действующий президент США предположил, что КНР, возможно, ждет выборов, чтобы посмотреть, возглавит ли страну демократ, например, Джо Байден. Трамп подчеркнул, если выиграет президентские выборы, тогда ужесточит торговое соглашение с Китаем.

«Соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры… или его не будет вообще», — резюмировал президент.

Новый раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном начался в КНР. Предыдущий закончился безрезультатно на фоне очередного повышения США пошлин на товары из Китая.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #китай #трамп #торговые войны

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