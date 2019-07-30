Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Издание BizPac Review выпустило материал, в котором заявило о возможной старческой деменции у бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Его расследование о якобы «российском вмешательстве» в выборе президента США авторы статьи назвали «бредом выжившего из ума старика».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что такими расследованиями правосудие США компрометирует само себя. В статье под заголовком «Это печально»: Джулиани и Пирро размышляют над теорией старческого слабоумия Мюллера» приводится мнение адвоката американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани о том, что Мюллер не должен был заниматься расследованием якобы «вмешательства РФ».

Вместе с ведущей Fox News, судьей Джанин Пирро экс-глава Нью-Йорка пришел к выводу, что у Мюллера развилась деменция. На эту мысль авторов материала навело выступление бывшего спецпрокурора перед Конгрессом на минувшей неделе. После него сложилось ощущение, что Мюллер как будто сам ничего не знает о своем расследовании.

Также в материале BizPac Review приводится мнение радиоведущего-консерватора Марка Левина, который уверен, что у Мюллера старческое слабоумие. Политолог-американист Владимир Брутер в беседе с ФАН напомнил, что в истеблишменте США много очень немолодых, мягко говоря, политиков — Трамп, Джо Байден. При этом он подчеркнул, что официального диагноза у Мюллера нет, поэтому можно лишь предполагать.