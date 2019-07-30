Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера
Издание BizPac Review выпустило материал, в котором заявило о возможной старческой деменции у бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Его расследование о якобы «российском вмешательстве» в выборе президента США авторы статьи назвали «бредом выжившего из ума старика».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что такими расследованиями правосудие США компрометирует само себя. В статье под заголовком «Это печально»: Джулиани и Пирро размышляют над теорией старческого слабоумия Мюллера» приводится мнение адвоката американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани о том, что Мюллер не должен был заниматься расследованием якобы «вмешательства РФ».
Вместе с ведущей Fox News, судьей Джанин Пирро экс-глава Нью-Йорка пришел к выводу, что у Мюллера развилась деменция. На эту мысль авторов материала навело выступление бывшего спецпрокурора перед Конгрессом на минувшей неделе. После него сложилось ощущение, что Мюллер как будто сам ничего не знает о своем расследовании.
Также в материале BizPac Review приводится мнение радиоведущего-консерватора Марка Левина, который уверен, что у Мюллера старческое слабоумие. Политолог-американист Владимир Брутер в беседе с ФАН напомнил, что в истеблишменте США много очень немолодых, мягко говоря, политиков — Трамп, Джо Байден. При этом он подчеркнул, что официального диагноза у Мюллера нет, поэтому можно лишь предполагать.
«Но, на мой взгляд, поведение Мюллера весьма характерно для американского правосудия. Точно так же себя бы вели и другие американские прокуроры и судьи, если бы знали, что есть политический заказ, а они наняты, чтобы его исполнить», — заметил собеседник агентства.
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