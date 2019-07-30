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15:39   30 Июля 2019
Россия

Участники незаконного митинга 27 июля намеренно провоцировали полицию — Собянин

Участники незаконного митинга 27 июля намеренно провоцировали полицию — Собянин

Градоначальник Москвы Сергей Собянин назвал преднамеренной провокацией прошедший в субботу незаконный митинг, который устроили «независимые» кандидаты, которых не зарегистрировали в Мосгордуму.

«Я это оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», — заявил мэр столицы. 

По его словам, участники несанкционированных акций вынудили правоохранителей применить силу. Они пытались перекрыть дороги, заблокировать движение, провоцировали полицейских. В результате несколько десятков человек обратились за медицинской помощью. Пострадали и стражи правопорядка.

«Пострадали несколько росгвардейцев и полицейских, все они на совести организаторов беспорядков. Не все пришедшие ожидали такого развития событий», — подчеркнул Собянин. 

За свои неправомерные действия некоторые из «независимых» кандидатов поплатились свободой и были арестованы. При этом оснований, чтобы нарушать закон, организовывать несанкционированную акцию и зазывать на нее людей, у них даже не было, поскольку МГИК отказал им в регистрации на выборах из-за большого количество поддельных подписей.

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Автор: Виктория Разумовская
#собянин #политика #митинг #мосгордума

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