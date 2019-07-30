Самолеты МЧС готовы отправиться в затронутые лесными пожарами регионы

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во вторник, 30 июля, сообщил, что десять самолетов МЧС подготовили к перебазированию в затронутые лесными пожарами регионы страны. По его словам, аэромобильную группировку МЧС из Хакасии и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием передислоцируют в Красноярский край.

«Подготовили семь самолетов и три вертолета», — добавил Зиничев.

Готовы к перебазированию курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и сотрудники сибирского спасательного центра МЧС РФ. Зиничев призвал региональные власти активнее работать «в этом направлении».