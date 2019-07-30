Самолеты МЧС готовы отправиться в затронутые лесными пожарами регионы
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во вторник, 30 июля, сообщил, что десять самолетов МЧС подготовили к перебазированию в затронутые лесными пожарами регионы страны. По его словам, аэромобильную группировку МЧС из Хакасии и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием передислоцируют в Красноярский край.
«Подготовили семь самолетов и три вертолета», — добавил Зиничев.
Готовы к перебазированию курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и сотрудники сибирского спасательного центра МЧС РФ. Зиничев призвал региональные власти активнее работать «в этом направлении».
«Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет», — резюмировал глава МЧС.
Пожары в Красноярском крае отправились тушить специалисты из Кузбасса и Хакасии#МЧС #МЧСРОССИИ #пожар #пожарные #лес #Сибирь #пожарыСибири #спасатели #леснойпожар #тушениепожаров #техника #Красноярск #Красноярскийкрай #Кузбасс #Хакасия #Кемерово #смог #горитлес #тушитепожары— МЧС России (@MchsRussia) 30 июля 2019 г.