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15:13   30 Июля 2019
Россия

Самолеты МЧС готовы отправиться в затронутые лесными пожарами регионы

Самолеты МЧС готовы отправиться в затронутые лесными пожарами регионы

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во вторник, 30 июля, сообщил, что десять самолетов МЧС подготовили к перебазированию в затронутые лесными пожарами регионы страны. По его словам, аэромобильную группировку МЧС из Хакасии и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием передислоцируют в Красноярский край.

«Подготовили семь самолетов и три вертолета», — добавил Зиничев.

Готовы к перебазированию курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и сотрудники сибирского спасательного центра МЧС РФ. Зиничев призвал региональные власти активнее работать «в этом направлении».

«Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет»,  — резюмировал глава МЧС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #общество #лесные пожары

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