Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Азербайджан привлечет турецких специалистов для поисков потерпевшего крушение МиГ-29, рассказали в пресс-службе Минобороны республики.

Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщило, что во время учебного полета военный самолет пропал с радаров. Предполагается, что он рухнул в Каспийское море. Инцидент произошел 24 июля. Пилот до сих пор не найден.

В поисковой операции задействованы подводные роботы, корабли, катера, авиация, а также водолазы. Специалисты из Турецкой Республики прибудут в страну в ближайшее время.

Военная прокуратура Азербайджана после крушения МиГ-29 завела уголовное дело. Была создана следственная группа.