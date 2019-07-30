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Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

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15:14   30 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Азербайджан привлечет турецких специалистов для поисков потерпевшего крушение МиГ-29, рассказали в пресс-службе Минобороны республики.

Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщило, что во время учебного полета военный самолет пропал с радаров. Предполагается, что он рухнул в Каспийское море. Инцидент произошел 24 июля. Пилот до сих пор не найден.

В поисковой операции задействованы подводные роботы, корабли, катера, авиация, а также водолазы. Специалисты из Турецкой Республики прибудут в страну в ближайшее время.

Военная прокуратура Азербайджана после крушения МиГ-29 завела уголовное дело. Была создана следственная группа.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#турция #происшествия #азербайджан #миг-29

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