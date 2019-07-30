Более 60 нарушителей порядка арестованы и более 160 оштрафованы после митинга в Москве

Свыше 160 граждан оштрафованы, еще 61 человек арестован за провокации на несанкционированном субботнем митинге в Москве, сообщили в Мосгорсуде.

«Всего в суды поступило 278 материалов, 61 лицу назначен административный арест, 161 — штраф», — цитирует пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову ФАН.

Задержанные привлекались по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Несогласованный митинг в преддверии российского Дня ВМФ организовали в центре Москвы представители либеральной оппозиции после отказа МГИК зарегистрировать их кандидатами на выборы в столичную Думу.

Причиной стали бракованные подписи экс-кандидатов Любови Соболь, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова — за них подписывались как несуществующие москвичи, так и «мертвые души», утверждают графологи столичного избиркома. Комиссия рассмотрела их апелляции и рекомендовал оставить отказ в силе. Выдвиженца от «Яблока» Сергея Митрохина, напротив, могут зарегистрировать кандидатом: ранее ему отказали, но после тщательного расследования вернули четверть из всех забракованных автографов.

О последствиях в виде административных арестов и штрафов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов. После акции он сообщил, что силовики взяли митинг под контроль и задержали нарушителей порядка, угрожавших общественной безопасности.

На одного из участников незаконного шествия завели уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции — житель Москвы Евгений Коваленко бросил в правоохранителя мусорный бак и признался в содеянном. Он арестован судом на два месяца.