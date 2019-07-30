Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно
Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

 Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве
Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

 Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»
Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно
Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

 Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве
Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

 Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»
15:10   30 Июля 2019
Россия

Новые правила не позволят занижать прожиточный минимум пенсионера без оснований

Новые правила не позволят занижать прожиточный минимум пенсионера без оснований

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволяет необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами во вторник, 30 июля.

«Прожиточный минимум будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», — отметил Медведев.

По его словам, такой подход исключит необоснованное занижение регионального прожиточного минимума пенсионера, а также приведет к увеличению среднего уровня соцподдержки пенсионеров.

На минувшей неделе премьер сообщил, что Кабмин направляет 4,3 миллиарда рублей в 13 регионов на выплаты региональных соцдоплат к пенсиям неработающих пенсионеров. Их размер связан с уровнем прожиточного минимума для пенсионеров в регионе. В текущем году он составил 8846 рублей в среднем по РФ.

Если региональный уровень прожиточного минимума ниже уровня по России, то пенсионер получает федеральную социальную доплату.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#медведев #пенсии #прожиточный минимум

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...