Новые правила не позволят занижать прожиточный минимум пенсионера без оснований

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволяет необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами во вторник, 30 июля.

«Прожиточный минимум будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», — отметил Медведев.

По его словам, такой подход исключит необоснованное занижение регионального прожиточного минимума пенсионера, а также приведет к увеличению среднего уровня соцподдержки пенсионеров.

На минувшей неделе премьер сообщил, что Кабмин направляет 4,3 миллиарда рублей в 13 регионов на выплаты региональных соцдоплат к пенсиям неработающих пенсионеров. Их размер связан с уровнем прожиточного минимума для пенсионеров в регионе. В текущем году он составил 8846 рублей в среднем по РФ.

Если региональный уровень прожиточного минимума ниже уровня по России, то пенсионер получает федеральную социальную доплату.