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15:29   30 Июля 2019
Россия

Центробанк зафиксировал оживление потребительской активности в России

Центробанк зафиксировал оживление потребительской активности в России

Центробанк зафиксировал оживление потребительского спроса в России. Отмечается, что ускорился рост продаж различных товаров. Однако другие эксперты не питают иллюзий по поводу устойчивого ускорения роста потребления. Об этом 30 июля пишет News.ru

В ЦБ объяснили, что рост потребительской активности россиян во втором квартале текущего года связан с тем, что сокращение реальных доходов россиян немного замедлилось. 

За обозначенный период объем денег на руках у россиян сократился всего на 0,2%, хотя в январе-марте эта отметка достигла 2,5%. 

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, можно сделать вывод, что экономическая ситуация в России остается без существенных положительных изменений. 

«Наиболее точной характеристикой данной ситуации остаётся фактическая стагнация», — заявил аналитик. 

Центробанк зафиксировал оживление потребительской активности в России

Он объяснил, что снижение реальных доходов россиян нельзя считать весомым аргументом в пользу роста потребительской активности, о чем ранее писал ЦБ. Покатович уверен, что активность в рознице связана с экономией россиян на продуктах питания, услугах. 

С аналитиком согласен директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Эксперт назвал динамику среднего чека самых крупных сетевых магазинов очень слабой, отметив, что она сильно ниже продовольственной инфляции. 

«Это очень убедительное свидетельство того, что с потребительским спросом беда», — уверен он.

Он добавил, что люди не только экономят на продуктах, но и переходят на низкокачественные продукты. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #центробанк #общество #средний чек

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