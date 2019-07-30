Центробанк зафиксировал оживление потребительской активности в России

Центробанк зафиксировал оживление потребительского спроса в России. Отмечается, что ускорился рост продаж различных товаров. Однако другие эксперты не питают иллюзий по поводу устойчивого ускорения роста потребления. Об этом 30 июля пишет News.ru.

В ЦБ объяснили, что рост потребительской активности россиян во втором квартале текущего года связан с тем, что сокращение реальных доходов россиян немного замедлилось.

За обозначенный период объем денег на руках у россиян сократился всего на 0,2%, хотя в январе-марте эта отметка достигла 2,5%.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, можно сделать вывод, что экономическая ситуация в России остается без существенных положительных изменений.

«Наиболее точной характеристикой данной ситуации остаётся фактическая стагнация», — заявил аналитик.

Он объяснил, что снижение реальных доходов россиян нельзя считать весомым аргументом в пользу роста потребительской активности, о чем ранее писал ЦБ. Покатович уверен, что активность в рознице связана с экономией россиян на продуктах питания, услугах.

С аналитиком согласен директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Эксперт назвал динамику среднего чека самых крупных сетевых магазинов очень слабой, отметив, что она сильно ниже продовольственной инфляции.

«Это очень убедительное свидетельство того, что с потребительским спросом беда», — уверен он.

Он добавил, что люди не только экономят на продуктах, но и переходят на низкокачественные продукты.