Российские военные доставили гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

Очередной груз гумпомощи был доставлен жителям города Бейт-Сава, который находится в провинции Дамаск. В доставке приняли участие российская военная полиция и Центр по примирению враждующих сторон, пишет ФАН.

По словам источников агентства, место гуманитарной акции было выбрано неслучайно. Дело в том, что запад провинции серьезно пострадал во время борьбы с террористами. Большая часть дорожной, бытовой и сельскохозяйственной инфраструктуры остается разрушенной. При этом в регионе есть много беженцев. Население Бейт-Савы за годы войны выросло почти вдвое за счет вынужденных переселенцев.

Между жителями было распределено около трех тонн гумпомощи. В груз входили продукты (рис, сгущенное молоко, сахар, мука) и медикаменты. Российские врачи развернули мобильный пункт медицинского обслуживания, где помощь оперативно оказали 60 сирийцам, в том числе 19 детям.