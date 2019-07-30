Путин потребовал сделать диспансеризацию доступной для населения

Президент России Владимир Путин призвал сделать диспансеризацию для россиян реальной и доступной, добавив, что людей не нужно гонять «за тридевять земель» для ее прохождения. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости.

По данным агенства, во вторник президент встретился с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, который рассказал главе государства, что региональные власти планируют обеспечить стопроцентную диспансеризацию. Он отметил, что для этого организованы специальные дни для прохождения диспансеризации, а также задействованы 25 передвижных высокотехнологичных комплексов.

«Хорошо. Но вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все», — цитирует агентство Путина.

Глава государства подчеркнул, что мобильные комплексы стоит использовать только в тех местах, где невозможно по-другому провести обследование. Там, где можно что-то построить или восстановить заново, нужно это восстанавливать и строить.

«Может быть, какие-то переразмеренные для целей здравоохранения, устаревшие сооружения, может быть, их лучше перепрофилировать и заново что-то построить, но закрывать старые только тогда, когда созданы новые. Ни в коем случае не закрывать заранее», — заявил Путин.

В конце Лимаренко заверил президента, что задача ясна.