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14:42   30 Июля 2019
Россия

Мэрия Москвы предупредила о последствиях нацеленных на незаконный митинг либертарианцев

Мэрия Москвы предупредила о последствиях нацеленных на незаконный митинг либертарианцев

Столичная мэрия сообщила, что организаторы акции 3 августа отказались от предложенной им площадки для мероприятия на проспекте Академика Сахарова. 

Накануне мэрия Москвы согласовала проведение акции на проспекте Сахарова, однако либертарианская партия, которая вела переговоры по поводу акции 3 августа в поддержку «независимых» кандидатов в депутаты Мосгордумы, отказалась от предложенной площадки на проспекте Сахарова и отозвала свою заявку. Организаторы хотели устроить митинг на Лубянке. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Первый заместитель главы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник заявил, что в случае проведения акции в другом месте организаторы и участники понесут ответственность.

27 июля в центре Москвы состоялся несанкционированной митинг в поддержку кандидатов, не зарегистрированных на выборы в МГД в связи с высоким процента брака и подделок в подписных листах. Недопущенные до выборов представители оппозиции, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудковпризывали россиян оказать им «поддержку» из-за недопуска.

В ходе незаконной акции правоохранители задержали организаторов и более 1000 дебоширов и провокаторов.

Начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов перед акцией предупредил граждан, что организаторов незаконных митингов ждут аресты и штрафы.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #мэрия москвы

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