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14:54   30 Июля 2019
Россия

МГИК рекомендовал не отказывать Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

МГИК рекомендовал не отказывать Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

Рабочая группа Мосгоризбиркома рассмотрела апелляцию выдвиженца от «Яблока» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму и рекомендовала удовлетворить его жалобу.

Член МГИК Дмитрий Реут напомнил, что ранее Митрохину отказали из-за бракованных подписей, поданных за его выдвижение: 203 автографа вернули «яблочнику» после проверки, они оказались подлинными из всех 618 забракованных. Теперь Митрохин может стать кандидатом на выборах в столичную Думу: у него есть чуть больше подписей москвичей, чем нужно. 

«Если мы эти 203 подписи засчитываем в пользу кандидата, то остается 415 подписей недействительных. Достоверных при таком раскладе  — 4525, этого с небольшим запасом хватает для регистрации»,  — цитирует Реута ФАН.

МГИК рекомендовал не отказывать Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

Всего 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказ, еще 233 человека зарегистрированы на предстоящих выборах. Бракованные подписи обнаружили у кандидатов, называющих себя «независимыми» — Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Любови Соболь. В числе их подписантов специалисты-графологи МГИК обнаружили несуществующих граждан и автографы умерших москвичей. После рассмотрения апелляций бывшим кандидатам отказали окончательно.

МГИК рекомендовал не отказывать Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

После отказа экс-кандидатам в Москве прошел незаконный митинг 27 июля. Глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов заявил, что правоохранители взяли несанкционированное мероприятие под контроль, задержали нарушителей порядка и провокаторов, угрожавших общественной безопасности. Накануне акции Баранов предупреждал о последствиях участия в ней. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о недопустимости повторения несогласованных митингов.

МГИК рекомендовал не отказывать Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

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Автор: Тимофей Булочкин
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