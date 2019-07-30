РФ и Белоруссия сохранят частоту полетов на линии Москва-Минск до конца зимы
Представитель Федерального агентства воздушного транспорта во вторник, 30 июля, сообщил, что авиавласти РФ и Белоруссии договорились сохранить частоту полетов на линии Москва—Минск на уровне 63 рейсов в неделю до конца зимы 2019–2020. По информации Росавиации, ранее страны договорились увеличить количество рейсов между Москвой и Минском до 63-ех в неделю для каждой из сторон.
Департамент государственной политики в области гражданской авиации российского министерства транспорта подтвердил, что Москва и Минск продлили достигнутые договоренности авиационных властей до конца сезона «Зима 2019/2020».
Актуальная информация: О продлении договоренностей авиационных властей Российской Федерации и Республики Беларусь от 15.02.2019 года https://t.co/vduG0cCbVd— Росавиация (@rosaviatsia) 30 июля 2019 г.