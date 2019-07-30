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 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

 Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска
Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

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14:25   30 Июля 2019
Россия

РФ и Белоруссия сохранят частоту полетов на линии Москва-Минск до конца зимы

РФ и Белоруссия сохранят частоту полетов на линии Москва-Минск до конца зимы

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта во вторник, 30 июля, сообщил, что авиавласти РФ и Белоруссии договорились сохранить частоту полетов на линии Москва—Минск на уровне 63 рейсов в неделю до конца зимы 2019–2020. По информации Росавиации, ранее страны договорились увеличить количество рейсов между Москвой и Минском до 63-ех в неделю для каждой из сторон.

Департамент государственной политики в области гражданской авиации российского министерства транспорта подтвердил, что Москва и Минск продлили достигнутые договоренности авиационных властей до конца сезона «Зима 2019/2020».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #белоруссия #росавиация #полеты

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