Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с лесными пожарами

Борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, напомнил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Губернаторы должны взять ситуацию под контроль, а не «показывать пальцем наверх», заявил глава Кабмина на совещании с вице-премьерами после докладов глав Минприроды и МЧС о лесных пожарах в Сибири.

Как сообщалось ранее, площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки возросла более чем на 50 тысяч гектаров. В общей сложности огонь охватил более миллиона гектаров, проинформировал красноярский Лесопожарный центр. В тушении пожаров задействованы 494 человека и 13 единиц техники.