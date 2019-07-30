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 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

 Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска
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14:22   30 Июля 2019
Россия

Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с лесными пожарами

Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с лесными пожарами

Борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, напомнил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Губернаторы должны взять ситуацию под контроль, а не «показывать пальцем наверх», заявил глава Кабмина на совещании с вице-премьерами после докладов глав Минприроды и МЧС о лесных пожарах в Сибири.

Как сообщалось ранее, площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки возросла более чем на 50 тысяч гектаров. В общей сложности огонь охватил более миллиона гектаров, проинформировал красноярский Лесопожарный центр. В тушении пожаров задействованы 494 человека и 13 единиц техники.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #происшествия #красноярский край #лесные пожары #пожары в сибири

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