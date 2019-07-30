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14:17   30 Июля 2019
Россия

Режим ЧС ввели в пяти регионах Сибири из-за пожаров

Режим ЧС ввели в пяти регионах Сибири из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в пяти регионах Сибири, наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха (Якутия). Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в 2018 году. Кобылкин присутствовал на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами во вторник, 30 июля.

«Региональные чрезвычайные ситуации введены в пяти субъектах РФ, наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятии», — подчеркнул глава Минприроды.

Он заявил, что 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся техника задействованы в тушении пожаров в помощь региональным силам. Кобылкин также сообщил, что из соседних регионов в Красноярский край уже перебросили 1 00 профессиональных десантников, еще 100 человек готовы направить.

Ранее режим ЧС ввели в трех регионах. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сибирь #пожары #чс

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