Медведев считает «сложным» прогноз по лесным пожарам в Сибири

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от лесных пожаров пока нет, но прогноз сложный. Глава правительства провел совещание с вице-премьерами во вторник, 30 июля.

«Действительно, пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный», — заявил Медведев

Он заслушал доклады глав Минприроды и МЧС о работе по борьбе с лесными пожарами. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах Сибири, наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха (Якутия).

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки возросла более чем на 50 тысяч гектаров. В общей сложности огонь охватил более миллиона гектаров.