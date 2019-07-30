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14:48   30 Июля 2019
Россия

Медведев считает «сложным» прогноз по лесным пожарам в Сибири

Медведев считает «сложным» прогноз по лесным пожарам в Сибири

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от лесных пожаров пока нет, но прогноз сложный. Глава правительства провел совещание с вице-премьерами во вторник, 30 июля.

«Действительно, пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный», — заявил Медведев

Он заслушал доклады глав Минприроды и МЧС о работе по борьбе с лесными пожарами. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах Сибири, наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха (Якутия).

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки возросла более чем на 50 тысяч гектаров. В общей сложности огонь охватил более миллиона гектаров.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #пожары #режим чс

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