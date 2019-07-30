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14:12   30 Июля 2019
Россия

Генконсул РФ в Турции сообщил о десятках погибших россиян в Анталье

Генконсул РФ в Турции сообщил о десятках погибших россиян в Анталье

Российский генеральный консул в Турции Олег Рогоза рассказал о нескольких десятках смертей туристов из России, приехавших на отдых в Анталью — причинами летальных случаев стал алкоголь, невнимательность на экскурсиях и в воде.

«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — цитирует Рогозу телеканал «Звезда».

Генконсул призвал российских граждан внимательно относиться к своему здоровью и при необходимости обращаться к врачам отеля, в консульство, страховые компании и к представителям туроператов. 

«Туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов», — заключил генконсул.

Ранее в Анталье недалеко от Кемера произошла авария с участием туристического автобуса — пострадали минимум 25 человек, среди них норвежские и польские туристы. Генконсульство РФ сообщало, что российские туристы не были ранены в этом ДТП. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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