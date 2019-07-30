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14:13   30 Июля 2019
Россия

Работу грузовых паромов на линии Благовещенск-Хэйхэ приостановили из-за паводка

Работу грузовых паромов на линии Благовещенск-Хэйхэ приостановили из-за паводка

Заместителя начальника Амурзетского таможенного поста Вадим Санников во вторник, 30 июля, сообщил, что работу паромов, которые осуществляют грузоперевозки в российском пункте пропуска Благовещенск и китайском Хэйхэ, временно приостановили из-за паводка. По его словам, ежедневно уровень воды в реке Амур повышается в среднем на 40 сантиметров.

«Ожидается, что грузоперевозки в пункте пропуска Амурзет возобновятся через две недели, когда улучшится гидрологическая обстановка»,  — добавили благовещенские таможенники. 

Пассажирское направление пункта пропуска Благовещенск-Хэйхэ работает в обычном режиме. Также таможенное оформление барж, которые перевозят товары и грузы между РФ и КНР, идет в штатном режиме. В Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения в связи с дождевым паводком.

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Автор: Анатолий Кубарев
#паводок #благовещенск #паром #хэйхэ

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