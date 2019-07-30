Работу грузовых паромов на линии Благовещенск-Хэйхэ приостановили из-за паводка

Заместителя начальника Амурзетского таможенного поста Вадим Санников во вторник, 30 июля, сообщил, что работу паромов, которые осуществляют грузоперевозки в российском пункте пропуска Благовещенск и китайском Хэйхэ, временно приостановили из-за паводка. По его словам, ежедневно уровень воды в реке Амур повышается в среднем на 40 сантиметров.

«Ожидается, что грузоперевозки в пункте пропуска Амурзет возобновятся через две недели, когда улучшится гидрологическая обстановка», — добавили благовещенские таможенники.

Пассажирское направление пункта пропуска Благовещенск-Хэйхэ работает в обычном режиме. Также таможенное оформление барж, которые перевозят товары и грузы между РФ и КНР, идет в штатном режиме. В Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения в связи с дождевым паводком.