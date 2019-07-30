Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко погибли годом ранее в ЦАР из-за жадности и цинизма проживающего за пределами РФ олигарха Михаила Ходорковского, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Журналисты были убиты в ночь на 31 июля 2018 года. В ЦАР они прибыли по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который спонсировал Ходорковский. После трагедии выяснилось, что в горячую точку журналистов отправили практически без подготовки. У них не было ни переводчика, ни защиты. Ходорковский, по словам Клинцевича, просто решил сэкономить на базовых мерах предосторожности.

Сенатор отметил, что олигарх, как работодатель, обязан был обеспечить необходимые условия для пребывания сотрудников в охваченном войной регионе. Сейчас он игнорирует вызовы следователей и допросы.

«Он рассчитывал с минимальной затратой ресурсов получить максимум пользы для себя. Журналисты же стали лишь материалом, который олигарх использовал для достижения цели», — отметил Клинцевич.

Недавно Генпрокуратура ЦАР заключила, что в смерти российских журналистов виновны именно бандиты одной из группировок, орудующих в африканской стране. При этом собеседник агентства уверен, что ответственность должен нести и Ходорковский.