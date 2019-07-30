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14:30   30 Июля 2019
Россия

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко погибли годом ранее в ЦАР из-за жадности и цинизма проживающего за пределами РФ олигарха Михаила Ходорковского, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Клинцевич считает, что журналистов в ЦАР убили цинизм и жадность Ходорковского

Журналисты были убиты в ночь на 31 июля 2018 года. В ЦАР они прибыли по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который спонсировал Ходорковский. После трагедии выяснилось, что в горячую точку журналистов отправили практически без подготовки. У них не было ни переводчика, ни защиты. Ходорковский, по словам Клинцевича, просто решил сэкономить на базовых мерах предосторожности.

Сенатор отметил, что олигарх, как работодатель, обязан был обеспечить необходимые условия для пребывания сотрудников в охваченном войной регионе. Сейчас он игнорирует вызовы следователей и допросы.

Клинцевич считает, что журналистов в ЦАР убили цинизм и жадность Ходорковского

«Он рассчитывал с минимальной затратой ресурсов получить максимум пользы для себя. Журналисты же стали лишь материалом, который олигарх использовал для достижения цели», — отметил Клинцевич.

Недавно Генпрокуратура ЦАР заключила, что в смерти российских журналистов виновны именно бандиты одной из группировок, орудующих в африканской стране. При этом собеседник агентства уверен, что ответственность должен нести и Ходорковский.

«Инцидент с гибелью журналистов еще раз ярко показал миру суть Ходорковского – циничного и наглого дельца, готового не считаться с жертвами ради собственных интересов», — подытожил Клинцевич.

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Автор: Виктория Разумовская
#клинцевич #ходорковский #журналисты #цар

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