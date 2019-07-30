Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис президента Украины Владимира Зеленского собирается обратиться к правоохранителям в связи с возможными нарушениями коорупционного характера при строительстве и ремонте мостов в Киеве. Об этом сообщил глава офиса Андрей Богдан.

Ранее украинские СМИ писали, что Зеленский собирается назначить на должность мэра Киева главу телеканала «1+1» Александра Ткаченко. Кроме того, сообщалось, что Госбюро расследований вызвало Виталия Кличко на допрос по делу о земельных махинациях.

Богдан уточнил, что возможные нарушения относятся к строительству Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и так называемого «стеклянного» пешеходного моста.