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Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

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14:35   30 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис президента Украины Владимира Зеленского собирается обратиться к правоохранителям в связи с возможными нарушениями коорупционного характера при строительстве и ремонте мостов в Киеве. Об этом сообщил глава офиса Андрей Богдан.

Ранее украинские СМИ писали, что Зеленский собирается назначить на должность мэра Киева главу телеканала «1+1» Александра Ткаченко. Кроме того, сообщалось, что Госбюро расследований вызвало Виталия Кличко на допрос по делу о земельных махинациях.

Богдан уточнил, что возможные нарушения относятся к строительству Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и так называемого «стеклянного» пешеходного моста.

«Мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующих фактов, которые обнародованы журналистами», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #коррупция #зеленский

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