«Оппозиционеру» Яшину дали еще 10 суток ареста за призывы к беспорядкам

Троицкий суд Москвы признал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, так называемого оппозиционера Илью Яшина виновным в организации несогласованной акции 14 июля.

Ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток, сообщили в суде. С учетом двух решений суда это означает, что Яшин будет находиться под арестом 20 суток.

Напомним, что накануне суд признал Яшина виновным в организации несанкционированного митинга 27 июля в Москве и в призывах к беспорядкам.

На акции «независимые» кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму из-за высокого процента фальшивых подписей, призывали россиян «поддержать» их. В ходе незаконной акции полиция задержала организаторов и более 1000 провокаторов. Задержанным дебоширам выписали более тысячи штрафов.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов перед началом незаконной акции предупреждал, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка. Он также напомнил, что в соответствии с законом организаторам несанкционированных митингов грозит штраф или арест.