«Оппозиционеру» Яшину дали еще 10 суток ареста за призывы к беспорядкам

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мэрия Москвы предупредила о последствиях нацеленных на незаконный митинг либертарианцев

Мэрия Москвы предупредила о последствиях нацеленных на незаконный митинг либертарианцев

 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

 Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска
Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

 Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд
Мэрия Москвы предупредила о последствиях нацеленных на незаконный митинг либертарианцев

Мэрия Москвы предупредила о последствиях нацеленных на незаконный митинг либертарианцев

 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

 Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска
Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

 Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд
14:01   30 Июля 2019
Россия

«Оппозиционеру» Яшину дали еще 10 суток ареста за призывы к беспорядкам

«Оппозиционеру» Яшину дали еще 10 суток ареста за призывы к беспорядкам

Троицкий суд Москвы признал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, так называемого оппозиционера Илью Яшина виновным в организации несогласованной акции 14 июля.

Ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток, сообщили в суде. С учетом двух решений суда это означает, что Яшин будет находиться под арестом 20 суток.

Напомним, что накануне суд признал Яшина виновным в организации несанкционированного митинга 27 июля в Москве и в призывах к беспорядкам.

На акции «независимые» кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму из-за высокого процента фальшивых подписей, призывали россиян «поддержать» их. В ходе незаконной акции полиция задержала организаторов и более 1000 провокаторов. Задержанным дебоширам выписали более тысячи штрафов.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов перед началом незаконной акции предупреждал, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка. Он также напомнил, что в соответствии с законом организаторам несанкционированных митингов грозит штраф или арест.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #арест #общество #мосгордума #яшин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...