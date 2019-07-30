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 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

 Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска
Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

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 Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

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14:02   30 Июля 2019
Россия

ЦИК анонсировал перепроверку подписей подавших жалобы кандидатов в Мосгордуму

ЦИК анонсировал перепроверку подписей подавших жалобы кандидатов в Мосгордуму

Рассмотрение жалоб кандидатов в Мосгордуму предусматривает и перепроверку подписей. Об этом 30 июля заявили в ЦИК РФ. 

Мосгоризбирком отказал несистемным кандидатам в депутаты в регистрации на выборы в Мосгордуму. Среди них оказались Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие. После законно обоснованного отказа оппозиционные кандидаты начали призывать россиян оказать им «поддержку» на несанкционированном митинге, который прошел в субботу в центре Москвы. 

Ранее полиция Москвы обнаружила в столице цех по производству липовых подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. Соратницу Навального вместе с Гудковым, Яшиным и другими кандидатами не допустили до выборов из-за большого количества поддельных автографов избирателей. Во время проверки документов выяснилось, что кандидатов поддержали мертвецы и люди, которых никогда не существовало. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мосгордума #соболь

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