ЦИК анонсировал перепроверку подписей подавших жалобы кандидатов в Мосгордуму

Рассмотрение жалоб кандидатов в Мосгордуму предусматривает и перепроверку подписей. Об этом 30 июля заявили в ЦИК РФ.

Мосгоризбирком отказал несистемным кандидатам в депутаты в регистрации на выборы в Мосгордуму. Среди них оказались Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие. После законно обоснованного отказа оппозиционные кандидаты начали призывать россиян оказать им «поддержку» на несанкционированном митинге, который прошел в субботу в центре Москвы.

Ранее полиция Москвы обнаружила в столице цех по производству липовых подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. Соратницу Навального вместе с Гудковым, Яшиным и другими кандидатами не допустили до выборов из-за большого количества поддельных автографов избирателей. Во время проверки документов выяснилось, что кандидатов поддержали мертвецы и люди, которых никогда не существовало.