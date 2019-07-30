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13:59   30 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Экс-президент Украины Петр Порошенко мог сбежать из страны под видом отпуска. Об этом говорят и странный маршрут с пересадками, и то, что бывший лидер прихватил с собой много наличных, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

В беседе с «360» он подчеркнул, что на мысль о побеге Порошенко наводит ряд обстоятельств. Во-первых, политик вывез всю семью двумя самолетами.

«Во-вторых, он запетлял, поехал не прямыми рейсами. Стамбул, Дубай, а потом следы потерялись. В-третьих, он на протяжении недели снимал наличные. Все это говорит о том, что возможно и сбежал», — отметил политолог.

По мнению Погребинского, нынешний президент Украины Владимир Зеленский очень много пообещал электорату, выполнить это будет непросто. Политолог считает, что самым простым видится привлечение к ответственности Порошенко. Тем более, Зеленский получил большинство в парламенте, а значит, сможет освободить экс-лидера от депутатской неприкосновенности.

Эксперт отметил, что число дел против Порошенко увеличивается постоянно. Пока экс-лидер выступает по ним  свидетелем. Ранее в интервью «Украинской правде» Порошенко заявил, что никогда не нарушал закон.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина

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