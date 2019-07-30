Чайка поручил усилить надзор в сфере защиты населения от катастроф

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал пересмотра подходов к организации надзора по защите населения от природных и техногенных катастроф.

На заседании коллегии в Генпрокуратуре он отметил, что люди погибают от природных катаклизмов в мирное время, что говорит о необходимости пересмотра подхода к организации надзора за исполнением законодательства о защите населения от природных и техногенных катастроф.

Необходим жесткий контроль за соблюдением законодательства в области здравоохранения, лекарственного и санаторного обеспечения пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, подчеркнул он.

Также Чайка поручил оперативно реагировать на жалобы граждан в экологической сфере, в том числе и касательно реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.