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 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

 Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска
Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

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13:31   30 Июля 2019
Россия

Чайка поручил усилить надзор в сфере защиты населения от катастроф

Чайка поручил усилить надзор в сфере защиты населения от катастроф

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал пересмотра подходов к организации надзора по защите населения от природных и техногенных катастроф.

На заседании коллегии в Генпрокуратуре он отметил, что люди погибают от природных катаклизмов в мирное время, что говорит о необходимости пересмотра подхода к организации надзора за исполнением законодательства о защите населения от природных и техногенных катастроф.

Необходим жесткий контроль за соблюдением законодательства в области здравоохранения, лекарственного и санаторного обеспечения пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, подчеркнул он.

Также Чайка поручил оперативно реагировать на жалобы граждан в экологической сфере, в том числе и касательно реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

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Автор: Ольга Шпакова
#генпрокуратура #чайка

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