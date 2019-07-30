Экс-кандидату в депутаты Мосгордумы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации, Илье Яшину, а также соратнику Алексея Навального Владимиру Милову продлили срок ареста. Сторонники блогера принимали участие в организации и агитации граждан к незаконному митингу 27 июля в Москве.

Симоновский районный суд в дополнение к накануне назначенному Владимиру Милову аресту на 30 суток вынес решение об аресте еще на 15 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Яшину к десяти суткам ареста добавили еще десять.

Неправомерные действия «независимых» кандидатов стали причиной ареста некоторых из них. При этом оснований, чтобы нарушать закон, организовывать несанкционированный митинг и зазывать туда людей, у них даже не было, поскольку МГИК отказал им в регистрации на выборах из-за большого количество поддельных подписей.