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13:31   30 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украина отозвала посла в Совете Европы до конца лета

Украина отозвала посла в Совете Европы до конца лета

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин во вторник, 30 июля, сообщил, что посла в Совете Европы Дмитрия Кулеба отозвали в Киев до конца лета 2019 года. По его словам, решение о возвращении посла Украины в СЕ примет временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок.

Ранее Климкин говорил, что Киев отзовет украинского посла в СЕ для консультаций после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть российскую делегацию. Отзыв Кулебы — демарш Киева в связи с возвращением делегации РФ в ПАСЕ.

«Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается», — объяснил министр.

Климкин отметил, что Украина «наметила много интересных вещей, некоторые из них объявляли, а часть — непубличная». Дмитрий Кулеба в Страсбург еще не вернулся, а решение о продолжении работы посла примет исполняющий обязанности главы МИД Украины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #общество #мид украины #совет европы

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