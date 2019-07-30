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 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

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13:28   30 Июля 2019
Россия

Генпрокурор РФ заявил о недопустимости повторения незаконных митингов

Генпрокурор РФ заявил о недопустимости повторения незаконных митингов

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил столичным правоохранителям усилить работу по обеспечению порядка перед выборами в Мосгордуму.

«В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились», — заявил Чайка во время заседания коллегии ведомства.

Генпрокурор распорядился «жестко пресекать нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», а также откорректировать дежурства полиции и оповещения главного управления ведомства о текущей ситуации в предвыборный период.

Генпрокурор РФ заявил о недопустимости повторения незаконных митингов

Московские суды получили более 200 административных протоколов на участников несанкционированного митинга в субботу, по итогам вынесено более десятка штрафов и административных арестов. В канун несогласованной акции глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов предупреждал о работе полиции на незаконном мероприятии, объявлялось о принятии «всех необходимых мер» к нарушителям общественного порядка и провокаторам, сообщалось и об угрозе штрафов и арестов.

Ранее СК попросил арестовать участника субботнего митинга по делу о нападении на полицейского — Евгений Коваленко бросил в сотрудника ОМОН мусорный бак и признал вину в нападении на правоохранителя. Следствие начало уголовное дело, Коваленко арестован на два месяца.

Генпрокурор РФ заявил о недопустимости повторения незаконных митингов

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Автор: Тимофей Булочкин
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