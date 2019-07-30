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13:25   30 Июля 2019
Россия

Генпрокуратура проконтролирует устранение недостатков в оказании медпомощи

Генпрокуратура проконтролирует устранение недостатков в оказании медпомощи

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокуратура начнет контролировать устранение проблем в области медицинской помощи гражданам России. С таким заявление он выступил на расширенной коллегии по результатам работы первого полугодия в текущем году, передает во вторник ТАСС. 

Буксман добавил, что качественная и доступная медицинская помощь отнесена к главным национальным задачам. Он заявил, что в 2019 году были проведены серьезные проверки по поводу соблюдения законов в области охраны здоровья. 

«К сожалению, проблем еще много», — резюмировал он. 

Замнгенпрокурора рассказал, что было выявлено очень много нарушений. Так, региональные органы власти халатно относились к организации и оказанию населения скорой медицинской и стационарной помощи, комплектованию медучреждений специалистами, а также необходимым оборудованием. Он сообщил о пресечении нарушений при лицензировании лечебных учреждений, обеспечения россиян важными для жизни лекарствами и медицинскими изделиями. 

Генпрокуратура проконтролирует устранение недостатков в оказании медпомощи

Буксман подчеркнул, что министр здравоохранения РФ уже оповещен о выявленных проблемах. Он также призвал уделять больше внимания доступности медпомощи и лекарств для всех россиян, живущих в регионах и малонаселенных местностях. 

«Взять на контроль устранение нарушений, выявленных в ходе проверок, оценить достаточность уже принятых мер», — заявил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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