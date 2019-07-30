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 Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд
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 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

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 Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд
13:15   30 Июля 2019
Весь мир

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство завели против гражданина Эритреи, который намеренно столкнул мать с ребенком под поезд во Франкфурте.

Как проинформировала представитель прокуратуры Франкфурта-на-Майне, прокуратура намерена направить в суд ордер на арест подозреваемого.

Как удалось установить правоохранителям, 40-летний гражданин Эритреи проживал в Швейцарии с 2006 года. Прокуратура выяснила, что мужчина столкнул под прибывающий поезд женщину 40 лет и ее восьмилетнего сына. Матери удалось спастись, так как она успела откатиться в сторону, ребенка насмерть раздавил поезд - он скончался на рельсах.

Обвиняемый также пытался столкнуть под поезд пассажирку 78 лет, но у него не вышло. Женщина получила повреждение плеча.

В крови задержанного не нашли следов алкоголя и наркотиков, его ожидает психическая экспертиза.

Мужчина женат и имеет двух детей. Его мотивы не установлены.

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Автор: Ольга Шпакова
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