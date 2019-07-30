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 Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Клинцевич считает, что в гибели журналистов в ЦАР виноват Ходорковский

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

 Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска

Эксперт считает, что Порошенко мог сбежать из Украины под видом отпуска
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13:13   30 Июля 2019
Весь мир

Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

В Германии правоохранители, предположительно, разоблачили группировку правых радикалов. В нескольких федеральных землях прошли обыски в квартирах подозреваемых.

Всего предполагаемых неонацистов шестеро. Все они придерживаются правоэкстремистских взглядов. По версии следствия, подозреваемые могли организовать преступное сообщество под названием Wolfsbrigade и планировать преступления и нападения.

Сотрудники правопорядка после обысков никого не задержали. Следствие продолжается.

В контрразведке ФРГ отметили, что неонацисты представляют все большую опасность для германского общества. Их число растет, сейчас в Германии более 24 тысяч радикалов.

В начале лета от рук неонациста погиб глава администрации германского округа Кассель Вальтер Любке. Полиция задержала преступника, он сознался в убийстве. Местные СМИ писали, что злоумышленник имел связи с правыми радикалами, в том числе с неонацистской группировкой Combat 18.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #полиция #обыски #неонацисты

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