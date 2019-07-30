Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

В Германии правоохранители, предположительно, разоблачили группировку правых радикалов. В нескольких федеральных землях прошли обыски в квартирах подозреваемых.

Всего предполагаемых неонацистов шестеро. Все они придерживаются правоэкстремистских взглядов. По версии следствия, подозреваемые могли организовать преступное сообщество под названием Wolfsbrigade и планировать преступления и нападения.

Сотрудники правопорядка после обысков никого не задержали. Следствие продолжается.

В контрразведке ФРГ отметили, что неонацисты представляют все большую опасность для германского общества. Их число растет, сейчас в Германии более 24 тысяч радикалов.

В начале лета от рук неонациста погиб глава администрации германского округа Кассель Вальтер Любке. Полиция задержала преступника, он сознался в убийстве. Местные СМИ писали, что злоумышленник имел связи с правыми радикалами, в том числе с неонацистской группировкой Combat 18.