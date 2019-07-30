Сенатор считает, что для Ходорковского опасна правда о гибели группы Джемаля в ЦАР

В канун годовщины гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике Twitter организатора командировки с трагическим финалом Михаила Ходорковского пестрит репостами и постами с критикой в адрес России. О погибших Орхане Джемале, Кирилле Радченко и Александре Расторгуеве, которые отправились в Африку в рамках финансируемого олигархом проекта Центр управления расследованиями (ЦУР), спустя год ни слова.

После трагических известий в августе 2018 года бывший нефтяной магнат, напротив, давал обещание провести собственное независимое расследование и вывести организаторов преступления на чистую воду. За любую информацию сулил деньги. Итоги Ходорковский собирался обнародовать до конца 2018 года, но этого так и не произошло.

Как осталось невыполненным и другое обещание — оплатить похороны семьям журналистов. Якобы выделенные Ходорковским 100 тысяч долларов убитые горем родственники почему-то так и не увидели. Хлопоты оплатили на средства, собранные в сети. У адвоката Елены Липцер, которая работала с олигархом по делу ЮКОС 11 лет, нашлось объяснение равнодушию бывшего начальника.

«Погибшие журналисты — жертвы бесчеловечного расчетливого и холодного отношения Михаила Ходорковского к своим подчиненным и соратникам. Они не первые жертвы подобного отношения. Сгорела от рака верная адвокат МБХ Наталья Терехова. Михаил Борисович в трудную для нее минуту просто бросил Наташу, пожалел денег на ее лечение в Штатах. Даже на похороны денег пожалел»», — написала Липцер в Facebook.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в комментарии «Политике Сегодня» сообщил, что знаком с экс-главой ЮКОС не понаслышке и отчасти подтвердил характеристику Липцер.

«У меня есть личное впечатление о господине Ходорковском. — сказал Климов. — Я в свое время имел возможность с ним несколько раз видеться. Он у меня не создавал впечатления щедрого человека. Даже по мелочам. Я не знаю, чем он руководствовался в тот момент, но у меня не создалось впечатление, что это щедрый человек, который готов изо всех сил заботиться о других людях».

Из переписки группы Джемаля следовало, что заботиться о безопасности отправившихся в одну из самых неспокойных стран журналистов организаторы не собирались. От них координатор Андрей Коняхин требовал экономить деньги и «качать права», если местные силовики требовали взятку, а также избавиться от единственного гида — водителя группы. К тому же в ЦАР зачем-то россияне въехали не по журналистским, а по туристическим визам. Вопросов к Ходорковскому остается масса.

Андрей Климов скептически оценил заверения проживающего в Лондоне бывшего нефтяного магната провести собственное расследование убийства россиян. По мнению сенатора, для Ходорковского правда опасна.

«Он не может вести независимое расследование, потому что он участник этой трагедии. Мало того, он инициатор событий, которые привели к таким трагическим последствиям», — сказал Климов.

Генпрокуратура Центральноафриканской Республики ранее обнародовала коммюнике, из которого следует, что расследование гибели россиян приостановлено, но продолжится, если появятся новые обстоятельства. Силовики в ЦАР знают, что в преступлении замешана тяжеловооруженная группа неустановленных лиц, расправившаяся с журналистами в ночь на 30 июля 2018 года около 21:00 на дороге между деревнями Кене и Кпаку.

Делом о тройном убийстве в Африке продолжит заниматься Следственный комитет РФ пока без огласки материалов. Параллельно продолжается расследование о выводе 51 миллиарда долларов из России через дочки ЮКОС, а также убийства мэра Нефтеюганска в 1998 году, к организации которого может быть причастен Михаил Ходорковский.