Бывший футболист сборной России Самедов сообщил о завершении карьеры

Бывший полузащитник российской футбольной сборной Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры.

34-летний спортсмен сообщил об этом в Instagram. Он поблагодарил тренеров, наставников и медслужбы за работу и выразил признательность своим товарищам по командам. Футболист также отметил, что всегда хотел расти как спортсмен и у него получалось добиваться своих целей.

Профессиональная карьера Самедова началась в московском «Спартаке» в 2002 году. Он также играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов».

За сборную России Самедов сыграл 53 матча и забил семь мячей.