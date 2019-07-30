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12:40   30 Июля 2019
Россия

Бывший футболист сборной России Самедов сообщил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России Самедов сообщил о завершении карьеры

Бывший полузащитник российской футбольной сборной Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры.

34-летний спортсмен сообщил об этом в Instagram. Он поблагодарил тренеров, наставников и медслужбы за работу и выразил признательность своим товарищам по командам. Футболист также отметил, что всегда хотел расти как спортсмен и у него получалось добиваться своих целей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! #сборнаяРоссии #фкСпартак #фкЛокомотив #фкДинамо #фкКрыльяСоветов #фкМосква #19samedov84

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84)

Профессиональная карьера Самедова началась в московском «Спартаке» в 2002 году. Он также играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов».

За сборную России Самедов сыграл 53 матча и забил семь мячей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #футбол #спорт #общество #самедов

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