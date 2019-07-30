Прокуратура пресекла хищения бюджетных денег в семи регионах РФ

Заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман во вторник, 30 июля, в ходе расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия 2019 года сообщил, что ГП РФ пресекла хищения бюджетных денег в семи регионах. Однако точные цифры возможных хищений не уточнил.

По словам Буксмана, пресекли хищения бюджетных денег и иные преступные посягательства в Алтае, Краснодарском крае, а также в Ивановской, Иркутской, Орловской, Рязанской, Тюменской областях. По материалам прокурорских проверок следственные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Приняли меры по пресечению», — добавил первый замгенпрокурора.