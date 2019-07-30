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Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов
Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

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12:45   30 Июля 2019
Россия

Прокуратура пресекла хищения бюджетных денег в семи регионах РФ

Прокуратура пресекла хищения бюджетных денег в семи регионах РФ

Заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман во вторник, 30 июля, в ходе расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия 2019 года сообщил, что ГП РФ пресекла хищения бюджетных денег в семи регионах. Однако точные цифры возможных хищений не уточнил.

По словам Буксмана, пресекли хищения бюджетных денег и иные преступные посягательства в Алтае, Краснодарском крае, а также в Ивановской, Иркутской, Орловской, Рязанской, Тюменской областях. По материалам прокурорских проверок следственные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Приняли меры по пресечению», — добавил первый замгенпрокурора. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#прокуратура #деньги #общество #хищение

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