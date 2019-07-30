Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Красноярский край, где бушуют 99 лесных пожаров — очаги возгораний обнаружены в восьми районах региона.

«В настоящее время в Красноярском крае находится первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян», — сообщили в главном управлении МЧС по региону РИА Новостям.

Ранее жители Сибирского федерального округа призвали ввести на территории Красноярского края режим ЧС из-за непрекращающихся две недели лесных пожаров и принять усиленные меры по устранению огня. Сибиряки подписали соответствующую петицию, адресованную региональным властям.

Девять краевых поселков особо контролируются сотрудниками МЧС из-за лесных пожаров в радиусе 20 километров от населенных пунктов. К поселку Куюмба в Эвенкийском районе огонь приблизился более чем на пять километров — безопасности жителей уделили повышенное внимание в спасательных службах и оперативно направили наземные группы для тушения.