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Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

 Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

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12:50   30 Июля 2019
Россия

Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Красноярский край, где бушуют 99 лесных пожаров — очаги возгораний обнаружены в восьми районах региона.

«В настоящее время в Красноярском крае находится первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян», — сообщили в главном управлении МЧС по региону РИА Новостям.

Ранее жители Сибирского федерального округа призвали ввести на территории Красноярского края режим ЧС из-за непрекращающихся две недели лесных пожаров и принять усиленные меры по устранению огня. Сибиряки подписали соответствующую петицию, адресованную региональным властям.

Девять краевых поселков особо контролируются сотрудниками МЧС из-за лесных пожаров в радиусе 20 километров от населенных пунктов. К поселку Куюмба в Эвенкийском районе огонь приблизился более чем на пять километров — безопасности жителей уделили повышенное внимание в спасательных службах и оперативно направили наземные группы для тушения.

Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

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Автор: Тимофей Булочкин
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