Рабочих станции метро «Академическая» наградили от имени Беглова

Рабочие петербургской подземки получили награды за большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры и профессионализм во время капитального ремонта на станции «Академическая». Благодарности вручил глава подземки Владимир Гарюгин от имени врио губернатора Петербурга Александра Беглова, пишут 30 июля «Невские новости».

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин во вторник вручил награды от имени главы города специалистам, отремонтировавшим станцию метро «Академическая». Отмечается, что их наградили за отличную работу.

«Мы все знаем, насколько важна и ответственна эта работа. Александр Дмитриевич был на «Академической» дважды за период ее капремонта, он высоко оценил ваши действия. Нам очень важно, чтобы наши надежные подрядчики были с нами и обеспечивали высочайшее качество работ и на других объектах подземки!», — передает издание слова Гарюгина.

Ранее станцию метро «Академическая» закрыли на капитальный ремонт, который длился 11 месяцев. 1 июля 2019 года станцию открыли для пассажиров.