Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

Полиция оформила 1,23 тысяч протоколов об административных правонарушениях на задержанных участников несанкционированного митинга, прошедшего в Москве в субботу, 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, восемь участников субботней акции привлечены к ответственности за сопротивление полицейским и Росгвардейцам. Всем задержанным грозят штрафы и аресты на срок до 30 суток. К ответственности привлечены и родители несовершеннолетних детей, задержанных на незаконном мероприятии.

Несанкционированный митинг в центре Москвы прошел 27 июля. «Независимые» кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им «поддержку». При этом поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества липовых подписей. В ходе незаконной акции полиция задержала более 1000 правонарушителей, устроивших дебош и провокации, в том числе и самих организаторов.

Перед митингом глава столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов предупреждал, что полиция будет действовать в рамках своих полномочий во время незаконной акции.