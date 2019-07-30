Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно
Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

 Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве
Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

 Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»
Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно

Аэроэкспресс 3–4 августа отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно
Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

 Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве

Офис Зеленского передаст правоохранителям информацию о коррупции в Киеве
Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

 Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»

Трамп пригрозил КНР жесткими условиями по торговой сделке после «переизбрания»
15:56   30 Июля 2019
Россия

Депутаты одобрили онлайн-чат с избирателями на «Госуслугах»

Депутаты одобрили онлайн-чат с избирателями на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» может появиться услуга онлайн-связи с депутатами различного уровня. Как сообщает Znak.com, проект разрабатывает компания «Онлайн-Сервис», которая с 2017 года занимается порталом «Мой депутат». Разработчики планируют синхронизировать работу портала с «Госуслугами».

Сегодня на площадке для коммуникации с гражданами «Мой депутат» зарегистрировано около 2,2 тысяч народных избранников. В их числе — депутат Госдумы от Медведковского округа Москвы Денис Парфенов (КПРФ). Правда, как признался он «Политике Сегодня», особого эффекта от общения с людьми через эту платформу не увидел, хотя саму идею одобрил. 

«Я пользовался порталом. Не могу сказать, что это вошло в привычку. Сама идея некой унифицированной платформы для общения она хорошая. Но тут многое будет зависеть от грамотной реализации. Пока слабовато представляю, как будет делаться через «Госуслуги»,  — сказал Парфенов.

Депутат рассказал, что самым эффективным способом взаимодействия с людьми остается личный контакт, на уличных встречах или в приемной. Много пишут через соцсети, особенно через «Вконтакте». Хотя сообщения в соцсетях из разряда «порассуждать». 

Депутаты одобрили онлайн-чат с избирателями на «Госуслугах»

Коллега Парфенова по Госдуме, прошедший в парламент по Свердловскому одномандатному избирательному округу, Андрей Альшевских («Единая Россия»), общается с избирателями преимущественно в соцсетях — депутат зарегистрирован на всех площадках.

«Аудитория в «Одноклассниках» и Instagram она разная. Сам лично в основном — в Facebook. С остальными помогают помощники. Для меня соцсети — это не про то, чтобы выставить фотографию и любоваться. Это серьезный механизм общения с жителями России. Очень много обращений,  в том числе из других регионов. Это действующий механизм решения проблем»,  —  считает Альшевских.

При этом он готов освоить и новую площадку для связи на «Госуслугах». 

«Соцсети  — все же это соцсети. А «Госуслуги» ассоциируются с государством. То есть оно предоставляет такую систему общения. Синхронизация  — вещь хорошая. Обещаю быстро освоить данную площадку»,  — заверил депутат. 

Денис Парфенов видит проблему не в нехватке способов связи с депутатами, а в нехватке полномочий у парламентариев.

«У нас у депутатов статус очень сильно принижен. Чиновники не очень стремятся общаться с человеком, не особо реагируют на обращения. Куда люди бегут? К депутатам. А депутат что может сделать? Он может начать звонить тому же чиновнику или писать запросы. Конечно, зачастую, это побуждает его чего-то делать. Но приказать напрямую полномочий нет. И получается, что мы вместе с избирателями носимся и далеко не каждый вопрос удается решить, увы. А на муниципального депутата чиновник может вообще начхать. В принципе система распределения властных полномочий и система взаимодействия между уровнями госвласти пока функционирует с существенными перебоями. И никакие сервисы подачи заявок не помогут, увы»,  — считает Парфенов.

Сервис по онлайн-общению с депутатами может заработать на «Госуслугах» к концу 2019 года.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #госуслуги #альшевских

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...