Депутаты одобрили онлайн-чат с избирателями на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» может появиться услуга онлайн-связи с депутатами различного уровня. Как сообщает Znak.com, проект разрабатывает компания «Онлайн-Сервис», которая с 2017 года занимается порталом «Мой депутат». Разработчики планируют синхронизировать работу портала с «Госуслугами».

Сегодня на площадке для коммуникации с гражданами «Мой депутат» зарегистрировано около 2,2 тысяч народных избранников. В их числе — депутат Госдумы от Медведковского округа Москвы Денис Парфенов (КПРФ). Правда, как признался он «Политике Сегодня», особого эффекта от общения с людьми через эту платформу не увидел, хотя саму идею одобрил.

«Я пользовался порталом. Не могу сказать, что это вошло в привычку. Сама идея некой унифицированной платформы для общения она хорошая. Но тут многое будет зависеть от грамотной реализации. Пока слабовато представляю, как будет делаться через «Госуслуги», — сказал Парфенов.

Депутат рассказал, что самым эффективным способом взаимодействия с людьми остается личный контакт, на уличных встречах или в приемной. Много пишут через соцсети, особенно через «Вконтакте». Хотя сообщения в соцсетях из разряда «порассуждать».

Коллега Парфенова по Госдуме, прошедший в парламент по Свердловскому одномандатному избирательному округу, Андрей Альшевских («Единая Россия»), общается с избирателями преимущественно в соцсетях — депутат зарегистрирован на всех площадках.

«Аудитория в «Одноклассниках» и Instagram она разная. Сам лично в основном — в Facebook. С остальными помогают помощники. Для меня соцсети — это не про то, чтобы выставить фотографию и любоваться. Это серьезный механизм общения с жителями России. Очень много обращений, в том числе из других регионов. Это действующий механизм решения проблем», — считает Альшевских.

При этом он готов освоить и новую площадку для связи на «Госуслугах».

«Соцсети — все же это соцсети. А «Госуслуги» ассоциируются с государством. То есть оно предоставляет такую систему общения. Синхронизация — вещь хорошая. Обещаю быстро освоить данную площадку», — заверил депутат.

Денис Парфенов видит проблему не в нехватке способов связи с депутатами, а в нехватке полномочий у парламентариев.

«У нас у депутатов статус очень сильно принижен. Чиновники не очень стремятся общаться с человеком, не особо реагируют на обращения. Куда люди бегут? К депутатам. А депутат что может сделать? Он может начать звонить тому же чиновнику или писать запросы. Конечно, зачастую, это побуждает его чего-то делать. Но приказать напрямую полномочий нет. И получается, что мы вместе с избирателями носимся и далеко не каждый вопрос удается решить, увы. А на муниципального депутата чиновник может вообще начхать. В принципе система распределения властных полномочий и система взаимодействия между уровнями госвласти пока функционирует с существенными перебоями. И никакие сервисы подачи заявок не помогут, увы», — считает Парфенов.

Сервис по онлайн-общению с депутатами может заработать на «Госуслугах» к концу 2019 года.