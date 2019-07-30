Индия приобретет у России авиаракеты

Россия готова поставить Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения. Стороны уже подписали крупные контракты в этой связи. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Детали сделки пока не называются.

Агентство ANI ранее сообщило, сославшись на источник в индийском правительстве, что Дели и Москва заключили договор по авиационным управляемым ракетам Р-27 класса «воздух-воздух», которые необходимы для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС.

Ранее стало известно, что Индия готова вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией по разработке или покупке истребителя пятого поколения Су-57.