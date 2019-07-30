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 Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов
Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

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Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

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 Индия приобретет у России авиаракеты

Индия приобретет у России авиаракеты
12:35   30 Июля 2019
Весь мир

Индия приобретет у России авиаракеты

Индия приобретет у России авиаракеты

Россия готова поставить Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения. Стороны уже подписали крупные контракты в этой связи. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Детали сделки пока не называются.

Агентство ANI ранее сообщило, сославшись на источник в индийском правительстве, что Дели и Москва заключили договор по авиационным управляемым ракетам Р-27 класса «воздух-воздух», которые необходимы для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС.

Ранее стало известно, что Индия готова вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией по разработке или покупке истребителя пятого поколения Су-57.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ракеты #индия #вооружение

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