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Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

 Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

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12:23   30 Июля 2019
Россия

Генпрокуратура в августе начнет проверять пенсионные фонды

Генпрокуратура в августе начнет проверять пенсионные фонды

Генеральная прокуратура РФ по поручению президента в августе начнет массовые проверки работы пенсионных фондов. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

Пенсионные фонды будут проверены на исполнение законодательства РФ. Как отметил на заседании коллегии Буксман, к организации проверок необходимо отнестись с особой тщательностью.

Правовой оценке должны быть подвергнуты факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, а также их нецелевое использование, отметил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ намерен выделить более четырех миллиардов рублей на доплаты к пенсиям с целью поднять их до прожиточного минимума в регионе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пенсии #генпрокуратура #проверка #политика

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