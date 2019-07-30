Генпрокуратура в августе начнет проверять пенсионные фонды

Генеральная прокуратура РФ по поручению президента в августе начнет массовые проверки работы пенсионных фондов. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

Пенсионные фонды будут проверены на исполнение законодательства РФ. Как отметил на заседании коллегии Буксман, к организации проверок необходимо отнестись с особой тщательностью.

Правовой оценке должны быть подвергнуты факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, а также их нецелевое использование, отметил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ намерен выделить более четырех миллиардов рублей на доплаты к пенсиям с целью поднять их до прожиточного минимума в регионе.