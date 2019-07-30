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 Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

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Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

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12:11   30 Июля 2019
Россия

Российские спецслужбы предотвратили 17 терактов с начала года

Российские спецслужбы предотвратили 17 терактов с начала года

Семнадцать попыток террористических атак было предотвращено в России с января 2019 года — количество планируемых террористами преступлений не снижается, рассказал заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, подтверждение этому — не снижающееся количество предотвращенных террористических актов. В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17», — сказал он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, цитируют РИА Новости.

Ранее сообщалось о ликвидации силами МВД и ФСБ двадцати террористических ячеек на Северном Кавказе: за семь месяцев в регионе проведено более 1450 операций. В июне сторонников запрещенной террористической организации арестовал суд Симферополя, до этого их задерживали полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии.

В конце марта оперативники арестовали в Дагестане члена террористической банды Вагабова, ответственной за теракт в московском метро 2010 года, также был задержан планировавший теракт предполагаемый сторонник запрещенного ИГ*.

Российские спецслужбы предотвратили 17 терактов с начала года

*организация признана террористической и запрещена судом в РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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