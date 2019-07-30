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 Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов
Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

 Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел
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12:13   30 Июля 2019
Россия

Вдвое меньше экстремистских преступлений зарегистрировали в РФ за полгода

Вдвое меньше экстремистских преступлений зарегистрировали в РФ за полгода

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман во вторник, 30 июля, сообщил, что ГП зафиксировала снижение вдвое дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года. По его словам, так случилось, в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов.

«В первом полугодии выявили 32 тысячи нарушений закона», — сказал первый замгенпрокурора. 

Декриминализировали несколько уголовных составов, поэтому уровень экстремистской преступности в стране снизился вдвое, объяснил Буксман во время заседания коллегии в ГП, в ходе которого подводили итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии 2019 года и обсудили задачи на второе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экстремизм #общество #гп рф

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