Вдвое меньше экстремистских преступлений зарегистрировали в РФ за полгода

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман во вторник, 30 июля, сообщил, что ГП зафиксировала снижение вдвое дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года. По его словам, так случилось, в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов.

«В первом полугодии выявили 32 тысячи нарушений закона», — сказал первый замгенпрокурора.

Декриминализировали несколько уголовных составов, поэтому уровень экстремистской преступности в стране снизился вдвое, объяснил Буксман во время заседания коллегии в ГП, в ходе которого подводили итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии 2019 года и обсудили задачи на второе.