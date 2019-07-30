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12:18   30 Июля 2019
Россия

Замгенпрокурора поручил контролировать оповещение населения в районах паводка

Замгенпрокурора поручил контролировать оповещение населения в районах паводка

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман поручил прокурорам обеспечить контроль за ведомствами, которые отвечают за оповещение населения в районах паводка. Об этом он заявил на коллегии итогам работы ГП в первом полугодии текущего года.

«Нужно обеспечить контроль за деятельностью ведомств, ответственных за оповещение населения, эксплуатацию гидротехнических сооружений и опасных производственных объектов», — подчеркнул Буксман.

Он отметил, что прокурорам предстоит организовать контроль за решением властями региона жилищных вопросов, ценами на товары и ряда других проблем.

Напомним, в июне около 40 тысяч жителей Приангарья пострадали от серьезного наводнения. Многие потеряли свои дома, лишились имущества и хозяйства.  В населенных пунктах региона нарушена инфраструктура. Сейчас Иркутскую область накрывает вторая волна паводка. Эвакуированы более тысячи человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#генпрокуратура #паводок

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