Замгенпрокурора поручил контролировать оповещение населения в районах паводка

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман поручил прокурорам обеспечить контроль за ведомствами, которые отвечают за оповещение населения в районах паводка. Об этом он заявил на коллегии итогам работы ГП в первом полугодии текущего года.

«Нужно обеспечить контроль за деятельностью ведомств, ответственных за оповещение населения, эксплуатацию гидротехнических сооружений и опасных производственных объектов», — подчеркнул Буксман.

Он отметил, что прокурорам предстоит организовать контроль за решением властями региона жилищных вопросов, ценами на товары и ряда других проблем.

Напомним, в июне около 40 тысяч жителей Приангарья пострадали от серьезного наводнения. Многие потеряли свои дома, лишились имущества и хозяйства. В населенных пунктах региона нарушена инфраструктура. Сейчас Иркутскую область накрывает вторая волна паводка. Эвакуированы более тысячи человек.